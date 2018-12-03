صور.. أسوان تحتضن الثقافات العالمية خلال الفعاليات الثقافية الكورية السنوية

أسوان - صلاح المسن

تحتضن أسوان مختلف الثقافات العالمية، حيث تقام على أرضها العديد من الفعاليات الثقافية المهمة التى تستهدف التعريف بثقافات الشعوب والتبادل الثقافى، حيث استقبلت أسوان منذ أيام وفد سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة الذى أقام فعاليات للثقافة الكورية داخل أسوان، وذلك فى إطار توطيد العلاقات والروابط الثقافية والشعبية بين مصر وكوريا، وخلال احتفالات هذا العام التى شهدتها جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة فى حضور وفد سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة برئاسة يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ويانج سانجن مدير المركز الثقافى الكورى.

شملت الفعاليات الثقافية الكورية عددا من العروض الفنية المتنوعة التى تعبر عن الثقافة والحياة فى كوريا الجنوبية، حيث لاقت العروض التى تم تقديمها إعجاب جمهور الحاضرين، وتضم العديد من الانشطة الفنية المتنوعة مثل عرض الطبول الكورى، علاوة على انشطة معايشة للثقافة الكورية وتشمل تقديم بعض الاطعمة الكورية للمشاركين فى اليوم الثقافى وأيضا تنظيم معرض للصور والآلات الكورية التقليدية.

وعلى هامش هذه الفعاليات الثقافية الكورية أكد السيد يوون يوا تشول سفير كوريا الجنوبية بمصر، أن مصر حققت نمو اقتصادى حالياً وصل إلى 6%، قد يساعد كثيرا على زيادة حجم الاستثمارات الكورية داخل مصر.

وأضاف يوون يوا تشول سفير كوريا الجنوبية بمصر فى أنهم وقعوا مع الحكومة المصرية على العديد من اتفاقيات التعاون بلغت تكلفتها نحو 3 مليارات دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسى إلى كوريا الجنوبية عام 2016، كما يجرى أيضا تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات البنية التحية وإنشاء خط للسكة الحديد يربط نجع حمادى بالأقصر بتكلفة 150 مليون دولار.

وقال إن مصر بلد كبير ومؤثر فى الشرق الأوسط وقارة افريقيا وتمتلك حلولاً اقتصادية كبيرة بفضل الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

وعن دعوة الشركات الكورية للعمل فى مصر وتوجيه مناخ الاستثمار الكورى إلى مصر قال أن ذلك يتطلب من الحكومة المصرية، نقل الصورة كاملة عن فرص الاستثمار المتاحة داخل مصر، فى ظل أن الوضع الاقتصادى المصرى الآن مطمئن للغاية، والذى يقابله استقرار الوضع الامنى حاليا.

ولفت سفير كوريا الجنوبية بمصر إلى أن السائح الكورى يعشق زيارة مصر، وزيارة الأهرامات والنيل، حيث كان معدل زيارة مصر قبل يناير 2011 حوالى 70 الف سائح، فيما انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 10 آلاف سائح عقب ذلك، وتحسنت المعدلات السياحية لتصل مؤخرا إلى نحو 12 ألف سائح، وأن مصر تحتاج حاليا إلى تنوع وسائل الترويج السياحى لها، لجذب المزيد من السائحين فى العالم.

ووصف سفير كوريا الجنوبية بمصر مدينة أسوان أنها تستحق أن تكون عاصمة لجنوب مصر، لكنها تحتاج إلى جهود كبيرة فى تغير بنيتها التحتية، وأكد السفير الكورى على أنهم سعداء للتعاون الثقافى مع شعب أسوان من خلال إنشاء قسم للغة الكورية بجامعة أسوان لدعم التواصل ونشر الثقافة الكورية داخل المحافظة، وأنهم سوف يستغلون وجود قسم اللغة الكورية فى إقامة أيام ثقافية وفعاليات للثقافة الكورية داخل أسوان.

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تعليقات الصور

عرض الطبول الكورية 1

فعاليات ثقافية 2

الفعاليات الثقافية الكورية السنوية بأسوان 3

جامعة أسوان4

جانب من عرض الطبول الكورية 5

تحتضن أسوان مختلف الثقافات العالمية 6

انشطة معايشة للثقافة الكورية 7

فعاليات اليوم الثقافى الكورى 8

التعاون الثقافى 9

تحرص الجامعة على استضافة اليوم الثقافى الكورى 10

أيام ثقافية وفعاليات للثقافة الكورية داخل أسوان11