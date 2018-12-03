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شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة توجه حملات أمنية لضبط المخالفات

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:49 م
شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة توجه حملات أمنية لضبط المخالفات المتهمون والمضبوطات فى حملات أمنية لإعادة الانضباط
كتب محمد أبو ضيف
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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع  ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( القاهرة ، الوادى الجديد ، الفيوم ، المنيا ، أسوان ، الغربية ، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة)، بشن حملات أمنية وإنضباطية أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .
 
ووجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن (القاهرة الجديدة ، العبور ، بدر ، الشروق ، 6 أكتوبر ، الشيخ زايد ، 15 مايو ، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة ، الساحل الشمالى ، السادات ، المنيا الجديدة ، بنى سويف الجديدة ، النوبارية الجديدة ) لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية - بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام ، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة 97 مخالفة إدارية متنوعة.
 
كما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة - حملة أمنية مكبرة شملت عدداً من شوارع وميادين العاصمة ، أسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد ( 835 مخالفة إشغال بالطريق العام- 7760 مخالفة مرورية متنوعة .
  
ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد - حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة( الخارجة) وتمكنت خلالها من ضبط  13قضية تموين متنوعة ، 2 قضية أموال عامة ، 34 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 18مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 80 حكم قضائى متنوع  .
 
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم - حملة أمنية وانضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط ( 6 قطع سلاح نارى ، قضيتين مخدرات، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 87 قضية تموينية ، 671 مخالفة مرورية متنوعة ، إزالة 305 حالة تعدى متنوعة، تنفيذ 587 حكم قضائى متنوع).
 
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا - حملة أمنية مكبرة ، وتمكنت خلالها من ضبط ( 15 متهم وبحوزتهم 15 قطعة سلاح نارى – 65 قضية تموين متنوعة ) .
 
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان - حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط (4 قطع سلاح نارى ، 5 قضايا مخدرات ، 26 قضية تموينية ، 509 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 535 حكم قضائى متنوع).
 
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية - حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط ( 2 قطعة سلاح نارى ، 5 قضايا مخدرات ، 17 قطعة سلاح أبيض ، 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 65 قضية تموينية ، 273 حالة إشغال بالطريق العام ، 753 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 303 حكم قضائى متنوع )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.
 
حملات أمنية (1)
حملات أمنية 

حملات أمنية (2)
حملات أمنية  
 
 
حملات أمنية (3)
حملات أمنية  

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