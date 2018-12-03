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شاهد.. 10 صور من احتفالات الإمارات باليوم الوطنى الـ47

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:26 م
شاهد.. 10 صور من احتفالات الإمارات باليوم الوطنى الـ47 حكام الإمارات يتابعون الاحتفالات
كتب خالد إبراهيم
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تواصل الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها بـ "اليوم الوطنى" الـ47 والذى امتد عبر عدة أيام، شهدت الإمارات فيهم مجموعة من الاحتفالات.

ويرصد "اليوم السابع" 10 صور من احتفالات الإمارات أمس الأحد، والذى شهد حضور مجموعة كبيرة من حكام الإمارات وأولياء العهود وقادة الإمارات الـ 7 على رأسهم الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى.

كما كان للشيخ زايد صاحب انطلاقة الإمارات حضورا كبيرا خلال الاحتفالات، حيث خصصت له مجموعة من الاحتفالات ضمن الاحتفال العام باليوم الوطنى للإمارات.

وأيضا تلاحظ وجود مجموعة كبيرة من الأطفال المرافقين لقادة الإمارات حيث ارتدوا زيهم الوطنى، وحرصوا على متابعة الحفل بكامل فقراته.

 

أثناء الاحتفالات
أثناء الاحتفالات

 

احتفالات اليوم الوطنى
احتفالات اليوم الوطنى

 

بن زايد وبن راشد
بن زايد وبن راشد

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
 
 
حضور بارز للأطفال فى الاحتفالات
حضور بارز للأطفال فى الاحتفالات

 

 
حكام الإمارات يشاهدون الاحتفالا
حكام الإمارات يشاهدون الاحتفالا

 

حمدان بن راشد
حمدان بن راشد

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

من أرشيف الشيخ زايد
من أرشيف الشيخ زايد

 

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع.


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