شاهد فى دقيقة.. توقعات سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلى:
1- تشهد محافظات الجمهورية بداية من اليوم لمدة 48 ساعة المقبلة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة
2- استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى
3- متوقع أن يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا
4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد
5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد
6- والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة
7- على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء
8- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 و 21 درجة
9- وفى السواحل الشمالية الغربية تتراوح بين 21 العظمى والصغرى 13
10- والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء بين العظمى 20 والصغرى 14
11- درجات الحرارة بالوجه البحرى والقاهرة هى :
العظمى 21 والصغرى 15
وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 والصغرى 19
12- درجات الحرارة بشمال الصعيد:
العظمى 21 والصغرى 11 درجة
وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
العظمى 23 للعظمى 13 للصغرى
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