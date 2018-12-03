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شاهد فى دقيقة.. توقعات سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:40 م
شاهد فى دقيقة.. توقعات سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة سقوط الأمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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اليوم السابع بلس
 
 
 
 
تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلى:
 
1- تشهد محافظات الجمهورية بداية من اليوم لمدة  48 ساعة المقبلة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة
 
2- استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى
 
3- متوقع أن يسود  طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا
 
4-  تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد
 
5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد
 
6-   والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة
 
7- على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء
 
8-  درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 و 21 درجة
 
9- وفى السواحل الشمالية الغربية تتراوح بين 21 العظمى والصغرى 13
 
10- والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء بين العظمى 20 والصغرى 14
 
11- درجات الحرارة بالوجه البحرى والقاهرة هى :
 
العظمى 21 والصغرى 15
 
وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 والصغرى 19
 
12- درجات الحرارة بشمال الصعيد:
 
العظمى 21 والصغرى 11 درجة
 
وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
 
العظمى 23 للعظمى 13 للصغرى
 
 

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