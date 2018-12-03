شاهد فى دقيقة.. توقعات سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب





تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلى:

1- تشهد محافظات الجمهورية بداية من اليوم لمدة 48 ساعة المقبلة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة

2- استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى

3- متوقع أن يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد

5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد

6- والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

7- على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء

8- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 و 21 درجة

9- وفى السواحل الشمالية الغربية تتراوح بين 21 العظمى والصغرى 13

10- والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء بين العظمى 20 والصغرى 14

11- درجات الحرارة بالوجه البحرى والقاهرة هى :

العظمى 21 والصغرى 15

وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 والصغرى 19

12- درجات الحرارة بشمال الصعيد:

العظمى 21 والصغرى 11 درجة

وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين

العظمى 23 للعظمى 13 للصغرى