شاهد فى دقيقة.. الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة والإجراءات المطلوبة

كتب وليد عبد السلام

حددت وزارة الصحة والسكان سلسلة من المعايير التى بموجبها يتم تحديد الفئات المستحقة لصرف الألبان والإجراءات الخاصة بتمكين المستحقين من صرفها‪ .

اليوم السابع يستعرض الفئات المستحقة والإجراءات المطلوبة للصرف‪ .

أولا : الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة:

1 - فى حالة وفاة الأم.

2 - حالة إنجاب توأم اثنين أو أكثر.

3 - فى حالة ضعف إدرار اللبن عند الأم‪.

4 - إصابة الأم بمرض مزمن وإحضار ما يثبت ذلك.

‪ ثانيا : الإجراءات المطلوبة لصرف الألبان المدعمة

1 - وجود الطفل الرضيع لفحصه.

2 - وجود شهادة الميلاد المميكنة الحديثة للرضيع.

3 - وجود الأم لفحصها وتقديم المشورة لها ومعها بطاقة الرقم القومى.

4 – إحضار بطاقة الرقم القومى للأب.

5- بعدها صرف الألبان من مراكز وزارة الصحة المنتشرة فى محافظات الجمهورية بعدد 1039 منفذا.

6 - خصصت وزارة الصحة رقم التليفون (25313759) لتلقى أية شكاوى بخصوص الألبان الصناعية المدعمة.