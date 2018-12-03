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شاهد فى دقيقة.. الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة والإجراءات المطلوبة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:10 م
شاهد فى دقيقة.. الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة والإجراءات المطلوبة رضيع
كتب وليد عبد السلام
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حددت وزارة الصحة والسكان سلسلة من المعايير التى بموجبها يتم تحديد الفئات المستحقة لصرف الألبان والإجراءات الخاصة بتمكين المستحقين من صرفها‪ .

اليوم السابع يستعرض الفئات المستحقة والإجراءات المطلوبة للصرف‪ .

 

أولا : الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة:

1 - فى حالة وفاة الأم.

2 -  حالة إنجاب توأم اثنين أو أكثر.

3 -  فى حالة ضعف إدرار اللبن عند الأم‪. 

4 - إصابة الأم بمرض مزمن وإحضار ما يثبت ذلك.

 

 ثانيا : الإجراءات المطلوبة لصرف الألبان المدعمة

1 - وجود الطفل الرضيع لفحصه.

2 -  وجود شهادة الميلاد المميكنة الحديثة للرضيع.

3 - وجود الأم لفحصها وتقديم المشورة لها ومعها بطاقة الرقم القومى.

4 – إحضار بطاقة الرقم القومى للأب.

5- بعدها صرف الألبان من مراكز وزارة الصحة المنتشرة فى محافظات الجمهورية بعدد 1039 منفذا.

6 - خصصت وزارة الصحة رقم التليفون (25313759) لتلقى أية شكاوى بخصوص الألبان الصناعية المدعمة.


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