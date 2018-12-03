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سول: لا يزال بإمكان الزعيم الكورى الشمالى زيارتنا هذا العام

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:04 ص
سول: لا يزال بإمكان الزعيم الكورى الشمالى زيارتنا هذا العام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون
سول(أ ش أ)
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أكدت كوريا الجنوبية أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، لا يزال بإمكانه زيارة سول قبل نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل الأعمال التحضيرية لتلك الزيارة.

وقال بايك تاى المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية- فى تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) اليوم الاثنين"لا نزال على موقفنا بأن زيارة كيم ستكون ممكنة قبل نهاية هذا العام، ونقوم بالأعمال التحضيرية والجهود المبذولة للاتفاقات التى تم التوصل إليها بين الكوريتين والتى ستنفذ بدون عقبات".

يذكر أنه أثناء انعقاد القمة الثالثة بين الكوريتين خلال سبتمبر الماضى فى (بيونج يانج)، وعد كيم بزيارة كوريا الجنوبية فى أقرب وقت ممكن.

 


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