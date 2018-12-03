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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:27 م
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ساندرز يتطلع لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:01 م
ساندرز يتطلع لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 السيناتور الديمقراطى بيرنى ساندرز
أ ش أ
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى عددها الصادر اليوم / الإثنين / النقاب عن أن السيناتور الديمقراطى عن ولاية "فيرمونت " الأمريكية ، بيرنى ساندرز ، يمهد الطريق لخوض الانتخابات الرئاسية عام" 2020" بحملة انتخابية أوسع نطاقا عن مثيلتها عام 2016، فى الوقت الذى يتوقع فيه فريق مستشاريه دخوله موسم الانتخابات الرئاسية التمهيدية.
وذكرت الصحيفة - على موقعها الإلكترونى - اليوم ، أن ساندرز ، يتطلع إلى خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020 رغم ما يلوح فى الأفق من تحديات. 
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن قرار خوضه الانتخابات الرئاسية عام" 2020 " لم يُحسم بعد، إلا أن ساندرز (77 عاما)، الذي يُلقب نفسه ب" الاشتراكي الديمقراطي"، أكد أن تقدم عمره لن يثنيه عن اقتناص فرصة ثانية في الانتخابات الرئاسية.
ولفتت إلى أن التحديات التي يواجهها ساندرز تتمثل في التوقع بسعي جيل جديد من الديمقراطيين؛ من أمثال: إليزابيث وكوري بوكر وكامالا هاريس، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية. 


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