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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:43 م
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رفع 40 طن قمامة فى حملة نظافة فى "جريس" بالمنوفية وتركيب 100 كشاف ليد

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:28 م
رفع 40 طن قمامة فى حملة نظافة فى "جريس" بالمنوفية وتركيب 100 كشاف ليد رفع قمامة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شن مجلس مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، حملة مكبرة للنظافة بالوحدة المحلية بجريس.

وقد أسفرت الحملة عن رفع 40 طن قمامة، وتسوية طرق حوالى 5 كيلومتر طولى، واصلاح وصيانة حوالى 100 كشاف ليد على طريق 98 بداية من زمام الوحدة المحلية بجريس مع طهواى، وذلك بحضور رمضان المحمدى رئيس الوحدة، وأكد القزاز على استمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

ومن جانب آخر، تم المرور على مدرسة مؤنسة الإعدادية الجارى تطويرها والجناح الجارى إنشاؤه بمدرسة منشأة جريس الإبتدائية، كما تم متابعة سير العمل بمدرسة منشأة جريس للتعليم الأساسى الجارى العمل بها، من قبل هيئة الأبنية التعليمية، كما تم المرور على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بمبادرة 100 مليون صحة وتبين انتظام العمل وعدم وجود أى مشكلات أو معوقات.

 


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