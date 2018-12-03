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رئيس مصلحة الضرائب: نحرص على تقديم المساعدة للصناع وحل مشاكلهم

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:25 م
رئيس مصلحة الضرائب: نحرص على تقديم المساعدة للصناع وحل مشاكلهم جانب من الندوة
كتبت- منى ضياء
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قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا تأخرنا كثيرا فى مجال الميكنة، مشيرا إلى أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبى، وتقديم الاقرارات، والفاتورة، والدفع اليكترونيا بدون استخدام الأوراق.
 
وأضاف سامى خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مساء اليوم الاثنين، عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي اليكترونيا، أنه فى دول العالم تقوم الإدارات الضريبية بإعداد الاقرارات وارسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، وهو ما نسعى للوصول إليه من خلال الميكنة.
 
وقال سامى: "عندنا ناس شاطرة لكن بقينا حريصين ازاى تتهرب من دفع الضرائب.. لو اعتبرنا الضرائب صدقة هتاخد حسنات.. داووا مرضاكم بالصدقة".
 
وأكد رئيس المصلحة على أهمية تقديم المساعدة للصناع وحل مشاكلهم مع الضرائب، باعتبار الصناعة مقوم الاقتصاد المصرى.
 
ندوة الضرائب
ندوة الضرائب

 


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