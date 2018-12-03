رئيس حزب إسرائيلى معارض لنتنياهو: السجن فى انتظارك بعد اتهامك بالرشوة

كتب- هاشم الفخرانى

قال يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد"، أحد أقطاب المعارضة فى إسرائيل أن السجن سيكون فى انتظار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى اعقاب اتهام الشرطة الإسرائيلية أمس "نتنياهو" فى قضية رقم 4000 المتعلق بالحصول على رشاوى من رجل اعمال إسرائيلى فى مجال الاتصالات

وأضاف "لبيد" اليوم الأثنين ردا على هجوم نتنياهو على الشرطة الإسرائيلية التى قدمت توصيات ضد أمس إن السجن فى انتظار نتنياهو بعد أن يتخلى عن السلطة فى اعقاب تهم الفساد المالى المتهم بها رئيس الوزراء.

وهاجم "نتنياهو" أمس خلال اجتماع حزب اللليكود قيادة الشرطة الإسرائيلية بحدة بعد نشر توصياتها بخصوص توجيه اتهامات ضده وزوجته سارة بقضايا فساد.

وقال "نتنياهو" إن نشر الشرطة توصياتها فى الملف 4000 فى اليوم الأخير لمفتش الشرطة الإسرائيلية العام، "يؤكد أن ذلك خطة مسبقة" أعدت للإطاحة به.