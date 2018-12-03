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رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير وتحديث قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الرئيسى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:09 م
رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير وتحديث قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الرئيسى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة عمليات تطوير وتحديث المنظومة الطبية بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة الرئيسى بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ،  الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات الجامعة ، الدكتور عبد الباسط  صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية ،  الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة ، الدكتور  جمال العدل مدير المراكز الطبية ، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية  الدكتور حمدى شاهين استاذ بكلية الآداب ، كما حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى.
 
 
وأشارالدكتور عبد الباسط صالح أنه تم تطوير وتحديث  القسم خلال ثلاث شهور كما تم الانتهاء من تجهيز أحدث عناية مركز لأمراض الصدر  ومزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى وتضم 7 أسرة تبرع كامل من أحد فاعلى الخير ويضم القسم العديد من الوحدات التخصصية ومنها وحدة أمراض النوم والتى بدأت عام 2003 وتعد من أنجح الوحدات على مستوى الجمهورية.
 
ويقدم القسم خدمات طبية متخصصة ومتميزة لمرضى الأمراض الصدرية من داخل محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا.
 
كما تمتد الخدمات الطبية لأعضاء القسم  لمساعدة المرضى داخل مختلف الأقسام سواء بالمستشفى الرئيسى أو المستشفيات والمراكز داخل جامعة المنصورة.
 
وأشار الدكتور الشعراوى كمال أن ادارة الجامعة تدعم دائما المستشفى الرئيسى فى مختلف الأقسام وقسم الصدر من الأقسام الهامة الذى يقدم خدمات طبية لمختلف الأقسام.
 
وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط على ملاحظته الحماس الشديد من جميع الأطباء والعاملين بقسم الأمراض الصدرية لتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى القسم  وايضا من الافت للنظر المشاركة المتميزة لهيئات  وأفراد المجتمع المدنى والذى يعكس مدى الثقة فى الخدمة الطبية والمستوى المتميز كما يعد دليل على تميز الخدمات الطبية  التى تدعم القطاع الطبى.
 
كما وجه الشكر لجميع القائمين والعاملين بالقسم على جهدهم لتطوير القسم والظهور بالمظهر المشرف وتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمريض. 

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