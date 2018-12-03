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رئيس الأركان الجزائرى يتفقد معرضا للأسلحة بالإمارات

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:08 ص
رئيس الأركان الجزائرى يتفقد معرضا للأسلحة بالإمارات الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
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تفقد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، معرضا لنماذج مصغرة للأسلحة والتجهيزات المنتجة محليا، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد أن الفريق قايد صالح شهد، عرضا حول الصناعات العسكرية المحلية بالإمارات وذلك خلال زيارته الحالية كضيف شرف، فى الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطنى الإماراتى بمناسبة الذكرى الـ 47 للاتحاد.

وكان الفريق قايد صالح بدأ أمس السبت زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تلبيةً لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولى عهد أبو ظبى للحضور كضيف شرف فى احتفالات اليوم الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، نيابة عن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة وقدم التهنئة باسمه بمناسبة احتفال الإمارات بعيدها الوطني.

 


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