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دورة تدريبية على صيانة الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة بمركز التأهيل بطور سيناء

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:00 ص
دورة تدريبية على صيانة الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة بمركز التأهيل بطور سيناء جانب من الدورة التدريبية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ينظم مركز التأهيل والتدريب بطور سيناء دورة تدريبية على صيانة الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة من الجنسين لجميع الأعمار خلال الفترة من 8 ديسمبر حتى 13 الشهر الجارى، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، صرح بذلك عبد العزير سرور مدير مركز التاهيل والتدريب.

وقال عبد العزيز مدير المركز فى تصريحات له، إن الدورة تضمن صيانة الأجهزة تعويضية والأطراف الصناعية، مشيرا إلى الدورة تشمل الصيانة والتصنيع وعرض "الداتا شو" مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة.


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