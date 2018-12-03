دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: فحص 250 ألف مواطن للكشف عن فيروس C

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

غادة والى: نستهدف الوصول إلى إنجاب طفلين لكل أسرة عام 2030

صور.. وزيرة التضامن: مشروع 2 كفاية يستهدف توعية مليون و 148 ألف سيدة

وزارة التموين:

المصيلحى يمد العمل بمكاتب التموين لاستقبال تظلمات المواطنين حتى الرابعة مساء

وزارة التربية والتعليم:

مدربو الصفوف الأولى فى النظام التعليمى الجديد: المناهج تبنى شخصية الطفل وتمنى مهاراته.. تدريب 125 ألف معلم على تطبيق المناهج داخل الفصول بنسبة حضور 100%.. ويؤكدون: النظام يقضى على الأمية والتسرب من التعليم

"التعليم" تستقبل طلبات راغبي العمل بلجنة كنترولات امتحانات أبنائنا بالخارج

وزارة الصحة:

الصحة: فحص أكثر من 250 ألف مواطن بأول أيام المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى

"الفيروسات الكبدية" تخصص موقعا إلكترونيا يكشف أماكن فحص فيروس سى

وزارة الإسكان:

زكى عابدين: الرئيس سيحكم مصر من العاصمة الإدارية نهاية 2020

بدء تسليم أراضى القرعة "اجتماعى ومتميز" بمدينة برج العرب الجديدة 25 ديسمبر

وزارة الزراعة:

"الزراعة": حملات مرورية على حدائق الموز لمكافحة مرض "التبرقش"

وزير الزراعة يبحث مشروعات محاربة الفقر وتحسين دخل صغار المزارعين

وزارة النقل:

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن مشروع القطار المكهرب فى المنصورة

مساعد أول وزير النقل يتفقد المجرى الملاحى بين الأقصر وأسوان

وزارة القوى العاملة :

وزير القوى العاملة يعلن صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

وزارة الهجرة :

وزيرة الهجرة تجتمع مع ممثلى الوزارات لمتابعة توصيات منتدى المصريين بالخارج

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف: نقيم الأمسيات الدينية لأن الدعوة إلى الله خطابية فقط