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خالد أبو بكر يطالب "وحيد حامد" بالاعتذار ورد الاعتبار لمستشفى 57357

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:35 م
خالد أبو بكر يطالب "وحيد حامد" بالاعتذار ورد الاعتبار لمستشفى 57357 خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى
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طالب خالد أبو بكر، الكاتب والسيناريست وحيد حامد، بالاعتذار عن اتهاماته التى أطلقها ضد مستشفى 57357، ورد الاعتبار لها، مؤكدًا أن الاعتذار ليس عيبًا.

وقال "أبو بكر"، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة" أنه يجب رد الاعتبار لمستشفى ٥٧٣٥٧ بعدما اهتزت الثقة فيها بسبب هذه الاتهامات التى أطلقها وحيد حامد، ولا يصح توجيه الاتهامات بالباطل.

 

وأشار إلى أن الكاتب وحيد حامد ذكر أسماء بعينها، بينها رئيس المستشفى ونائبه وعدد من الاطباء، ووجب عليه الاعتذار، مضيفًا :" يجب أن يقال ان ما كتب كان بحسن نيه والدافع حسن، لكنه لم يكن دقيقًا، وأنا بانتظار اعتذاره، فلا يمكن ان نرمى الناس بالباطل على صفحات الجرائد".


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