video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حملات مرورية على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:41 ص
حملات مرورية على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
عززت اليوم الإثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تعرف على التزامات قانون المرور الجديد لجهات الدولة لمنع الحوادث

أخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

محاور القاهرة

الجيزة




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة