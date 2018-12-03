حبس مديرة تعليم وموجه مالى بتهمة الاستيلاء على أموال مدرسة خاصة بالمعادى

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات، حبس مديرة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وموجه بالإدارة المالية بالمعادي، وموجهة بالإدارة ذاتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على 250 ألف جنيه من الطلاب بزعم زيادة المصروفات.

وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار صاحبة ومديرة مدرسة خاصة بمنطقة المعادي في واقعة الاستيلاء على أموال الطلاب بزعم زيادة المصروفات.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 8241 لسنة 2018، أن عدد من أولياء الأمور بشكوى للرقابة الإدارة مفادها أن مدرسة المنارة بالمعادي تطلب أمولًا لزيادة المصروفات، على الفور طالبت الرقابة الإدارية، بالتحريات حول الواقعة والتأكد من صحه الشكوى، وتبين أن المتهمين الثلاثة أخذوا أموالا من الطلاب تقدر بمبلغ 250 ألف جنيه، بدون وجه حق.