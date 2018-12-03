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حبس عامل متهم بقتل طفله الرضيع بسب بكائه فى الحوامدية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:36 م
حبس عامل متهم بقتل طفله الرضيع بسب بكائه فى الحوامدية بكاء طفل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس عامل متهم بقتل طفله  لكثرة بكائه، بالحوامدية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكمبلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
 

وكان مركز شرطة الحوامدية تلقى إخطار من مستشفى "أبو الريش" يفيد بوصول "إسلام" 4 أشهر، مصاب بكدمات فى مناطق متفرقة بالجسد بالإضافة إلى زرقان وتورم بالوجه، ومصاب بنزيف فى المخ، وأنه توفى بعد فترة من إيداعه المستشفى.

 

وكشفت التحقيقات، عن أنه تم استدعاء والدى الطفل لسؤالهم، وأدعوا أنه سقط على الأرض، مما أدى إلى إصابته، فيما كشفت التحريات كذب تلك الرواية، واتضح أن الزوجة خرجت لقضاء بعض الاحتياجات المنزلية وتركت الطفل بصحبه والده.

 

وتابعت التحريات، أنه بعد فترة من مغادرة الأم للمنزل بدأ الطفل فى البكاء، فحاول والده إسكاته، ولكنه فشل فى ذلك، مما دفعه إلى ضربه فأصيب جراء ذلك، وفور عوده زوجته أخبرها أنه سقط منه، وقد حاول معالجته فى المنزل لمدة يومين ولكن حالته سأت فذهب به للمستشفى لعلاجه ولكنه توفى.

 

 


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