جامعة المنوفية: 3 مليون جنيه لشراء أجهزة لمعمل المهارات بكلية الطب

المنوفية – محمود شاكر

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جلسة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية والتى بدأت بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس عن الجلسة السابقة.

ووافقت اللجنة على استرداد الرسوم الدراسية التى سددها أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول على درجات علمية، وذلك لكليتى الصيدلة والآداب والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراه بجامعتى المنصورة وعين شمس.

كما وافقت اللجنة على الارتباط بمبلغ ٣ مليون جنية لشراء عدد من الأجهزة اللازمة لتدعيم معمل المهارات بكلية الطب، وعقدت الجلسة بحضور الدكتور شوقى الصباغ والدكتور محمد توفيق والدكتور أحمد جمال الدين عمداء كليات التجارة والعلوم والطب، والدكتور أشرف زين الدين والدكتور طارق العدوى وكيلا كليتى الهندسة والزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.