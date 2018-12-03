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تايم: اختفاء العالم الصينى صاحب فكرة إنتاج أطفال معدلة وراثيا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:43 م
تايم: اختفاء العالم الصينى صاحب فكرة إنتاج أطفال معدلة وراثيا اطفال رضع صينيين - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة تايم الأمريكية، إن هى جيانكيو، العالم الصينى الذى قال إنه استطاع إنتاج أول أطفال معدلة وراثية فى العالم، فى مكان غير معلوم، بعدما نفى مكان عمله السابق ما تردد فى وسائل الإعلام عن اعتقاله خلال اليومين الماضيين.

 

وأوضحت متحدثة باسم جامعة جنوب الصين للعلوم والتكنولوجيا، أن التقارير الإعلامية التى تحدثت عن اعتقاله غير دقيقة، لكن الجامعة لم تستطع الرد على أى أسئلة أخرى تتعلق بهذا الأمر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ثاوث شاينا مورننج".

 

وكان العالم قد أثار حالة من الجدل فى المجتمع الطبى الأسبوع الماضى، بعدما ظهر فى فيديو على موقع يوتيوب زعم فيها أنه عدل أجنة لزوجين خلال علاج الخصوبة.

 

وكان "هى" قد تحدث عن بحثه خلال قمة تعديل الجينوم البشرى فى جامعة هونج كونج يوم الأربعاء الماضى عن نجاحه فى تغيير الحمض النووى لطفلتين توأمين عندما كانا أجنة لجعلهما مقاومين للعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وهو ما أثار انتقادات عالمية ضده.

 

وأثار الكشف عن بحث "هى"، الأستاذ المساعد فى الهندسة الوراثية والذى تلقى تدريبا فى جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، جدلا واسعا حول أخلاقيات تحرير الجينات، وأثار احتمالات بأن يسعى الآباء فى المستقبل بإنتاج "أطفال مصممين" بصفات محسنة بشكل انتقائى مثل الذكاء أو القوة.


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