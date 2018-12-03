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تأجيل محاكمة شقيقين قتلا جارهما بمشتول السوق بالشرقية إلى 27 يناير

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:28 م
تأجيل محاكمة شقيقين قتلا جارهما بمشتول السوق بالشرقية إلى 27 يناير محكمه-ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة شقيقان قتلا جارهما بطلق ناري ، إلى جلسة 27 يناير القادم لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين في تقرير وفاة المجني عليه.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين، محمد ناجي، وإيهاب كمال عزيز، وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر.
 
 
تعود أحداث القضية رقم 13238 لسنة 2014 جنايات مشتول السوق، إلى يوم 21 يوليو 2014، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى "مشتول السوق" المركزي، بوصول "محمود محمد محمود عبية" جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري.
 
 
 
وتوصلت تحريات النقيب أحمد نوفل، معاون مباحث مشتول السوق، إلى ان وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "محمد.ح.ال.إ"، 22 سنة، حداد، وشقيقه "محمود"، حيث كشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وشقيق المتهمين، قاما على إثرها بالتربص به بواسطة دراجة نارية يستقلونها، وحال مروره من أمامهما أطلقا على النيران بواسطة بندقية بحوزتهما، فيما تم ضبط المتهمين، وإحالتهما للنيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق.
 
 
 
 
 
 
 

 


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