تأجيل طعون المحامين على حكم القيد بالنقابة لـ21 يناير

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، تأجيل 19 طعن مقام من سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، على حكم الزام النقابة بتجديد القيد بدون شروط لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد.

وشهدت الجلسة حضور المحامين وهم مصطفى شعبان وإبراهيم يوسف ونصر الدين حامد وآخرين، فى مواجهة نقيب المحامين الذى حضر وكيلا عنه الممثل القانونى للنقابة.

يذكر أن كافة تقارير المفوضين فى كل طعون سامح عاشورنقيب المحامين، أوصت برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان شروط القيد .