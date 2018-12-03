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بوروشنكو يقدم إلى البرلمان مشروع قانون بإلغاء معاهدة الصداقة مع روسيا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:06 م
بوروشنكو يقدم إلى البرلمان مشروع قانون بإلغاء معاهدة الصداقة مع روسيا الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو
أ ش أ
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قدم الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو، اليوم الاثنين ، إلى البرلمان الأوكرانى مشروع قانون لإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الروسى. 
ووفقا للموقع الإلكترونى للبرلمان الأوكرانى، فإن الوثيقة "تم تقديمها لتنظر فيها قيادات البرلمان"، ولم يتم نشر نص مشروع القانون بعد. 
وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية ،أنه فى 17 سبتمبر الماضى ، أصدر الرئيس بترو بوروشنكو قرار مجلس الأمن القومى الأوكرانى فى 6 سبتمبر 2018 بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا. 
وكان من المتوقع أن تكون وزارة الخارجية الأوكرانية قد أبلغت روسيا في 30 سبتمبر الماضى حول انهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الروسى التى أبرمت فى 31 مايو 1997. 
وأرسلت وزارة الخارجية الأوكرانية فى 22 سبتمبر الماضى، إخطارا لروسيا حول عدم تمديد معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة. 


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