بعد هطول أمطار غزيرة .. انهيار جزئى بعقار وسط الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقي حى وسط بلاغا من غرفة عمليات محافظة الاسكندرية ، بسقوط أجزاء من العقارالكائن 35 شارع عرفان بمحرم بك ، دون وقوع اصابات ، وانتقل لموقع العقارغادة خميس ، مدير إدارة المتابعة ، ومحمد عيد ، مدير المتابعة الميدانية، ومهندس المنطقة محمد حامد ،وتبين بالمعاينة سقوط شخشيخة السلم بالدورالارضى وسقوط سقف شقة بالاول علوى بالاضافة الي سقوط سقف الثالث منذ فترة

وقال الحى ، فى بيان له أن العقار صادر له القرار رقم 83 لسنة 2018 بازالة الدور الثالث والثانى وترميم الأول والأرضى ، وقد تقرر إعادة عرض العقار علي لجنة المنشآت الايلة للسقوط وتم التنبيه علي أصحاب المحلات وأصحاب شقة بالدو الأول علوي بضرورة عمل الصلبات والشدات حفاظا على الارواح والممتلكات لحين صدور قرار اللجنة ، كما تم عمل إشارة ثانيةللإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات ،حيث قام الحي سابقا بعمل إشارة إخلاء مؤقت للسكان لحين استخراج التراخيص اللازمة للترميم والازالة طبقا للقرار السابق، وأن من يقيم بالعقار حاليا علي مسئوليته الشخصية.