video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد هطول أمطار غزيرة .. انهيار جزئى بعقار وسط الاسكندرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:43 م
بعد هطول أمطار غزيرة .. انهيار جزئى بعقار وسط الاسكندرية المنزل المنهار
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تلقي حى وسط  بلاغا من غرفة عمليات محافظة الاسكندرية ،  بسقوط أجزاء من العقارالكائن 35  شارع عرفان  بمحرم بك ، دون وقوع اصابات ، وانتقل لموقع العقارغادة خميس  ، مدير إدارة المتابعة ، ومحمد عيد  ، مدير المتابعة الميدانية،  ومهندس المنطقة محمد حامد  ،وتبين  بالمعاينة سقوط شخشيخة السلم بالدورالارضى وسقوط سقف شقة بالاول علوى بالاضافة الي سقوط سقف الثالث منذ فترة

وقال الحى ،  فى بيان له أن العقار صادر له القرار رقم 83  لسنة 2018  بازالة الدور الثالث والثانى وترميم الأول والأرضى ،  وقد تقرر إعادة عرض العقار علي لجنة المنشآت الايلة للسقوط وتم التنبيه علي أصحاب المحلات وأصحاب شقة بالدو الأول علوي بضرورة عمل الصلبات والشدات حفاظا على الارواح والممتلكات لحين صدور قرار اللجنة ،  كما تم عمل إشارة ثانيةللإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات ،حيث قام الحي سابقا بعمل إشارة إخلاء مؤقت للسكان لحين استخراج التراخيص اللازمة للترميم والازالة  طبقا للقرار السابق، وأن من يقيم بالعقار حاليا علي مسئوليته الشخصية.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمطار غزيرة فى الإسكندرية.. وغرق الشوارع فى المياه

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

حى وسط

امطار غزيرة




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة