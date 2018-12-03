بدء أعمال الرصف بمشروع الـ44 عمارة جنوب بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن بدء أعمال الرصف لمشروع إنشاء 44 عمارة سكنية بقرية النورس جنوب بورسعيد؛ بديل عشوائيات، والذي يُعد أحد المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى خدمات هذه المناطق من أجل توفير مساكن لائقة وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود من اجل سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ليكون المشروع جاهز بصورة متكاملة للافتتاح في احتفالات المحافظة بعيد النصر

وأضاف "الغضبان"، بانة بالانتهاء من المشروع ستكون بورسعيد من أولى المحافظات التي سيتم فيها تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة.

الجدير بالذكر أن المشروع يقع على مساحة 16 فدانًا، ويضم 44 عمارة سكنية بعدد 880 شقة، كل شقة 3 غرف وصالة، كما يضم المشروع عددًا من الوحدات الخدمية أبرزها مدرسة، تشمل مراحل التعليم المختلفة "ابتدائي، إعدادي، ثانوي" وتضم 28 فصلاً، كما يشتمل المشروع على وحدة صحية على مساحة 750 مترًا، وفرن بلدي تمويني يخدم عمارات النورس والمناطق المجاورة.

من ناحية أخرى أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على أن ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس أبنائنا تقع فى المقام الأول على عاتق المرأة المصرية بوجه عام وذلك من أجل صناعة أجيال جديدة تستطيع أن تتحمل الراية وقيادة مصر إلى مستقبلها المشرق كما أكد على أهمية تفعيل دورة المرأة الإسماعيلاوية فى الوقت الراهن و مواصلة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة بجميع عضواته فى تفعيل دوره فى مجال التوعية المجتمعية وتحقيق المزيد من التفاعل والتواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع فى العديد من القضايا المهمة والمشكلات المجتمعية ومن بينها، قضية الولاء والانتماء للوطن وقضايا تغيير ثقافة العمل لدى الشباب ومواجهة الظواهر السلبية ومن بينها مكافحة التسرب من التعليم والآثار السلبية الناجمة عن التدخين وتشجيع العمل وزيادة الإنتاج واحترام الوقت.

كما طالب محافظ الإسماعيلية، بتكثيف حملات التوعية بين أبناء المحافظة والوصول لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية والتفكير والعمل والابتكار خارج الصندوق والابتكار بما يناسب ظروف المحافظة وطبيعتها. جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية بعضوات فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة بتشكيله الجديد وبرئاسة ماجدة النويشى مقررة فرع المجلس بالإسماعيلية والتى أوضحت أن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أقرت التشكيل الجديد لفرع المجلس بالإسماعيلية، بعد إسقاط عضوية ثلث المجلس طبقًا للقانون، بعد انتهاء الدورة الأولى والتى أستمرت لمدة عامين. وقد تضمن القرار تجديد الثقة فى كل من، المهندسة منال محرم، والدكتورة سمية حسنى، والدكتور محمد الشافعى، ولبنى زكى، وعبير فايز متحدث إعلامى للمجلس، وجيهان دياب المحامية، ونورهان السيد، وضحى رفعت، وسامية عبد العزيز، ومايبل مكرم، بالإضافة إلى انضمام كل من اللواء سماح قنديل، واللواء خالد العزازى، والمحامى يحيى المليجى سعد الدين، وأمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية لعضوية المجلس. كما شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم انطلاق فاعليات احتفالات تعليم بورسعيد بأعياد الطفولة بالمدينة الرياضية ببورسعيد بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس أمناء المحافظة وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد والدكتور على أبو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة والمديرين العموم ومديرى الإدارات التعليمية والنوعية والمدارس وحشد كبير من أولياء أمور الطلاب والأطفال المشاركين بالحفل.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى الجمهورى وتضمن العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية لطلاب تعليم بورسعيد من مختلف المراحل التعليمية بدء من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية بمشاركة ٢٠ مدرسة وتحت إشراف فنى للفنان محمد الدسوقى المستشار الثقافى لمحافظ بورسعيد وتصميم الاستعراضات للفنان محمد العشرى.

من جانبه أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن فخره واعتزازة بوجوده بتلك الاحتفالية بين أبنائه الطلاب لمشاركتهم أفراحهم، مقدمًا الشكر لمن ساهم في تنظيم تلك الاحتفالية الكبري، ومشيداً بمستوي جودة المدارس والمظهر المشرف لها ، مؤكداً أن محافظة بورسعيد تؤلي اهتماما بالأنشطة الثقافية والترفيهية للطلاب وهو ما ظهرت ثمارة في تلك الاحتفالية التي اخرج الطلاب إبداعاتهم ومواهبهم الفنية بها.