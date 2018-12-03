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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:00 ص
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اليوم.. مؤتمر حول جهود الشيخ "الطنطاوى" العلمية بجامعة طنطا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. مؤتمر حول جهود الشيخ "الطنطاوى" العلمية بجامعة طنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربيه - محمد طارق
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تنظم كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولى لقسم اللغة العربية وآدابها ومركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول، جهود الشيخ "محمد عياد الطنطاوى" العلمية ودورها فى مد جسور التواصل الحضارى والثقافى بين مصر وروسيا، باعتباره أول معلم للغة العربية فى دولة روسيا، والذى تستمر فعالياته على مدار يوميْن تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية.

وقال الدكتور عبد الكريم محمد جبل رئيس قسم اللغة العربية بالكلية إنه تم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر لعدد من العلماء والباحثين والمَعنيين بالعلاقات المصرية – الروسية من بينهم السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو، والدكتور حسين الشافعى رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم والثقافة.

وأشار " جبل" إلى أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور هى جهود الشيخ محمد عياد الطنطاوى فى العلوم الأدبية واللغوية والتاريخية والشرعية، بالإضافة إلى جهوده فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأصداء ذلك فى مد جسور التواصل بين الثقافتين العربية والروسية خاصة مع إعلان عام 2020 عاماً ثقافياً فى البلدين.


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