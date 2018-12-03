اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربى الـ17 الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن اليوم الإثنين، تنطلق فعاليات المؤتمر العربى السابع عشر الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات، الذى تنظمه النقابة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، فى الفترة من 3-5 ديسمبر الحالى، تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، ومشاركة عدد من وزراء الصحة بالدول العربية، ونخبة من الأطباء وصيادلة مصر والوطن العربى.

وأوضح نقيب الصيادلة أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من مفهوم حوكمة خدمات الرعاية الصحية بالاعتماد على تجربة المريض، بإشراك المرضى والقيادات الصحية ومقدمى الخدمات الرعاية الصحية فى رفع مستوى التجربة ونتائجها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية.