اليوم.. استكمال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس The 5th CEOs THOUGHTS 2018

كتب – هانى الحوتى

تتواصل فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس The 5th CEOs THOUGHTS 2018 الذى تنظمه شركة المال جى تى إم لليوم الثانى على التوالى، بمشاركة نحو 500 مشارك من رؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، كما يفتتح جلسات اليوم الثانى الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "2019.. الفرص والتحديات" فى فندق ماريوت القاهرة، ويناقش على مدار 6 جلسات، فرص الاستثمار فى سوق المال والقطاع المصرفى والتمويل الاستهلاكى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعقارات والصناعة والتجارة.