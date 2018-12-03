video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليمين المتطرّف يحصد 12 مقعدا فى برلمان إقليم أندلوسيا الإسبانى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:00 ص
اليمين المتطرّف يحصد 12 مقعدا فى برلمان إقليم أندلوسيا الإسبانى اقتراع _ صورة أرشيفية
إشبيلية (أ ف ب)
إضافة تعليق

حقّق حزب "فوكس" الإسبانى الصغير نصراً تاريخيا فى انتخابات برلمان إقليم أندلوسيا الأحد، إذ فاز بـ12 مقعداً نيابياً ليصبح أول حزب يمينى متطرّف يدخل برلمانا إقليمياً فى إسبانيا، كما ضَمَنَ لليمين الأكثرية اللازمة لإنهاء 36 عاماً من حكم اليسار وتوجيه صفعة لرئيس الوزراء الاشتراكى بيدرو سانشيز.

وأظهرت نتائج فرز 99% من الأصوات أنّ حزب العمال الاشتراكى الإسبانى منى بأسوأ هزيمة انتخابية له فى الإقليم الواقع فى جنوب إسبانيا والأكبر فى المملكة من حيث عدد السكان.

وتراجعت حصّة الحزب الاشتراكى فى البرلمان المؤلّف من 107 مقاعد من 47 مقعداً فى البرلمان المنتهية ولايته إلى 33 مقعداً فى البرلمان المقبل.

وحتى إذا أضيفت هذه المقاعد إلى المقاعد التى أحرزها اليسار المتطرّف فهو لن يتمكّن من بلوغ الأغلبية المطلقة (55 عاماً) التى تخوّله البقاء فى الحكم، ومنذ 1982 يحكم حزب العمال الاشتراكى الإسبانى الإقليم البالغ عدد سكّانه 8,4 ملايين نسمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحف إسبانيا: رئيسة حكومة أندلوسيا الإسبانية تقرر تقوية حكومتها بانتخابات مبكرة

اليمين المتطرّف

حصد 12 مقعدا

برلمان أندلوسيا الإسبانى

اسبانيا

أخبار اسبانيا

برلمان أندلوسيا




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

"المختلط 1911".. أفعى تنشر أكاذيبها عبر "تويتر" لتشويه الكيانات المصرية الوطنية.. صاحب الصفحة مروان محمود يمارس من الخارج حربًا اقتصادية "قذرة" ضد المؤسسات الرياضية.. والمتضررون يطالبون بحجب رسائله

"المختلط 1911".. أفعى تنشر أكاذيبها عبر "تويتر" لتشويه الكيانات المصرية الوطنية.. صاحب الصفحة مروان محمود يمارس من الخارج حربًا اقتصادية "قذرة" ضد المؤسسات الرياضية.. والمتضررون يطالبون بحجب رسائله

جوجل تطلق تحديثا لتطبيق "بلاى ستور" يوفر واجهة أكثر بساطة

جوجل تطلق تحديثا لتطبيق "بلاى ستور" يوفر واجهة أكثر بساطة

تعرف على الفائزين بالكرة الذهبية في آخر 30 عامًا

تعرف على الفائزين بالكرة الذهبية في آخر 30 عامًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة