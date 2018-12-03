video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المفتى يصدق على قرار إعدام طالب إثيوبى ألقى بفتاة من الطابق السابع بعد سرقتها

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:22 م
المفتى يصدق على قرار إعدام طالب إثيوبى ألقى بفتاة من الطابق السابع بعد سرقتها إعدام متهم-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بمعاقبة  طالب إثيوبى متهم بقتل جارته، وإلقائها من الطابق السابع فى منطقة دار السلام بالإعدام شنقا بعد تصديق فضيلة المفتى على القرار.
 
وجاء في أمر إحالة نيابة دار السلام في القضية رقم 229 لسنة 2018، النيابة العامة تتهم إبراهيم تاج الدين، 18عاما، إثيوبي الجنسية، طالب، لانه قتل المجني عليها «سارة بايسة واقتلا»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها داخل مسكنها حتى قام بمطاردتها فاستغاثت من شرفة مسكنها بالأهالي إلا أنه قام بحملها وإلقائها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فهوت أرضا مما أحدث بها الاصابات التي أسفرت عن وفاتها، وارتبطت تلك الجناية بسرقة المشغولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها.
 
واستمعت النيابة إلى أقوال وليد سيد حشاد، فني حداد، شهد أنه حال توجه إلى مسكنه وسمع استغاثة المجني عليها وأبصرها واقفة بشرفة مسكنها بالدور السابع، من العقار المكون من 12 طابق، ثم قام المتهم بحملها والقائها من الشرفة إلا أنها تعلقت بسورها فصعد مسرعا رفقة الشاهد الثاني الى مسكن المجني عليها لانقاذها وقاما بكسر باب الشقة الا ان المجني عليها عليها سقطت على الارض قبل غاثتها فحدثت وفاتها على أثر ذلك ، وتمكن من ضبط المتهم مختبئا داخل أحد الدواليب، فتحفظوا عليه عليه وسلموه للشرطة.
 
وقال مصطفى يونس، 29 عاما، رائد شرطة بمباحث دار السلام، أن تحرياته دلت على قيام المتهم بالصعودإلى مسكن المجني عليها مستغلا معرفته بها لسرقته وما أن دلف إلى مسكنها حتى امسك بها محاولا قتلها إلا إنها قاومته وخرجت إلى شرفة مسكنها للاستغاثة بالأهالي فقام بإلقائها من الشرفة قاصدا قتلها فتمسكت بسور الشرفة إلا إنها هوت إلى قارعة الطريق وتوفت.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القضاء العسكرى بغزة يصدر حكما بالإعدام على 6 متخابرين مع إسرائيل

التحالف الدولى يعلن استهداف متشددا ضالعاً بإعدام الأمريكى كاسيغ فى سوريا

نقيبا المهندسين والمحامين يبحثان قضية المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

إعدام 11 طن أغذية فاسدة بالشرقية

دار السلام

اخبار الحوادث

طالب اثيوبى يقتل فتاة

جنايات القاهرة

طالب اثيوبي

قتل فتاة بدار السلام

اخبار حوادث مصر

اخبار المحاكم




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة