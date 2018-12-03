video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور: حواحز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لطريق الإسكندرية الزراعى لمنع الزحام

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:00 ص
المرور: حواحز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لطريق الإسكندرية الزراعى لمنع الزحام طريق إسكندرية الزراعى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى، لإنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما عند الكيلو 19، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات التى تستغرق 18 شهرًا لمنع الزحام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

ويهدف إنشاء الكوبرى للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة، خاصة مع وجود المدخل المؤدى لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولخفض معدل الحوادث.

وأسندت الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وكشف مصدر أمنى، عن أن الأعمال ستكون على مرحلتين، الأولى يتم من خلالها استقطاع 2 حارة مرورية، من أقصى يمين الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى، مع ضم الحارة الثالثة المتبقية من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر من القاهرة إلى الإسكندرية، ليصبح 4 حارات مرورية، ويتم تسيير الحركة المرورية للاتجاهين، بها بواقع حارتين لكل اتجاه ولمسافة 700 متر، ثم عودة الحركة المرورية فى الاتجاهين إلى مسارها الطبيعى، عقب تجاوز الأعمال، وتستغرق المرحلة الأولى 9 أشهر

وأوضح المصدر، أن المرحلة الثانية سيتم البدء فيها بعد الانتهاء من الأولى، وتستغرق 9 أشهر أضافية، حيث يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر للقادم من الإسكندرية إلى القاهرة، مع إجراء تعديلات مرورية لحركة السيارات، ومنها سيتم غلق الاتجاه القادم من القاهرة، مع تحويل حركة السيارات للانحراف يسارا واستخدام الكوبرى المنشأ حديثًا، كما سيتم استحداث 2 حارة مرورية بالأراضى الملاصقة، للاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، لتسيير الحركة المرورية للقادم من الإسكندرية.

وأشار المصدر، إلى أن مدة الأعمال فى المرحلة الأولى تستغرق 9 أشهر، عقب الانتهاء منها سيتم البدء فى المرحلة الثانية، وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية"، لإرشاد السائقين، ومنعًا لوقوع أى حالات من الزحام والحوادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال إنشاء كوبرى مشاه بطريق إسكندرية الزراعى

زحام مرورى بسبب أعمال إنشاء كوبرى بطريق إسكندرية الزراعى

تعزيز الخدمات المرورية بطريق إسكندرية الزراعى بسبب إنشاء كوبرى علوى

اخبار الحوادث

اخبار المرور

طريق اسكندرية الزراعى

حواجز حديدية

انشاء كوبرى

فواصل حركة

ادارة المرور

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

"المختلط 1911".. أفعى تنشر أكاذيبها عبر "تويتر" لتشويه الكيانات المصرية الوطنية.. صاحب الصفحة مروان محمود يمارس من الخارج حربًا اقتصادية "قذرة" ضد المؤسسات الرياضية.. والمتضررون يطالبون بحجب رسائله

"المختلط 1911".. أفعى تنشر أكاذيبها عبر "تويتر" لتشويه الكيانات المصرية الوطنية.. صاحب الصفحة مروان محمود يمارس من الخارج حربًا اقتصادية "قذرة" ضد المؤسسات الرياضية.. والمتضررون يطالبون بحجب رسائله

جوجل تطلق تحديثا لتطبيق "بلاى ستور" يوفر واجهة أكثر بساطة

جوجل تطلق تحديثا لتطبيق "بلاى ستور" يوفر واجهة أكثر بساطة

تعرف على الفائزين بالكرة الذهبية في آخر 30 عامًا

تعرف على الفائزين بالكرة الذهبية في آخر 30 عامًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة