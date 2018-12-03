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المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:24 ص
المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان" حفيد مؤسس "الإخوان" طارق رمضان
وكالات
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يبدو أن الفضائح الجنسية لطارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، لم تنته بعد رغم إفراج مشروط صادر بحقه، إذ كشف التحقيق عن وجود مئات الصور الجنسية على هاتف طارق رمضان الذى يواجه تهما بالاغتصاب.

وأوردت صحيفة "لو جورنال دي ديمانش"الفرنسية، الأحد، أن الشرطة العلمية اكتشفت بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة طارق رمضان الإلكترونية، 776 صورة إباحية وجنسية على مختلف وسائط حفظ الوثائق المملوكة له، بعضها مع سيدات لا يزلن يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسى.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أيضا أن البحث قاد المحققين الثلاثة إلى صور جنسية لرمضان، من بينها صور "سيلفى" مع نساء فى وضعيات غير أخلاقية، لافتة إلى أن المحققين فى اتهامات الاغتصاب التى تلاحق رمضان، بحثوا فى هواتفه وقرص تخزين خارجى وكمبيوتر "ماكبوك برو" و"آيباد برو" ومفتاح USB وحاسوبين آخرين.

كما بحث المحققون بالصفحات التى تصفحها عبر الإنترنت، حيث وجدوا أن طارق بحث فى شهر يناير 2018 عن "تدليك حسى فى المنزل"، كما بحث أيضا من يؤمن له الحراسة فى مدينة ليل الفرنسية وغيرها من المعطيات التى وجدوها على أغراضه الشخصية.

وفى 22 أكتوبر، بعد عام من الإنكار، أقر رمضان، المعتقل منذ فبراير الماضى، بإقامته علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، وهما هندة العيارى وبول أيما آلين المعروفة بـ"كريستيل".

 

 


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