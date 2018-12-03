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المؤتمر العربى الـ17 للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات يكرم نقيب الصيادلة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:38 ص
المؤتمر العربى الـ17 للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات يكرم نقيب الصيادلة تكريم نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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شارك الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس  اتحاد الصيادلة العرب، فى فعاليات المؤتمر العربى السابع عشر  الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات، التى تنظمه النقابة العامة للصيادلة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، فى الفترة من 3-5 ديسمبر الجارى، تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، والدكتور أحمد صلاح هلال، والدكتور ربيع دندراوى، والدكتورة رانيا صقر، أعضاء مجلس النقابة العامة.
 
كرم الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ محمد السليم، العضو المنتدب لمؤسسة المواساة للخدمات الصحية، الدكتور محى الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، ورئيس  اتحاد الصيادلة العرب، تقديرا للمشاركة الفعالة والعمل على إنجاح المؤتمر.
 
قال نقيب الصيادلة، ان المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من مفهوم حوكمة خدمات الرعاية الصحية بالاعتماد على تجربة المريض بإشراك المرضى والقيادات الصحية ومقدمى الخدمات الرعاية الصحية فى رفع مستوى التجربة ونتائجها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية. 

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