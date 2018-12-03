الكرملين ينفى اتهامات كييف بالتخطيط لإقامة ممر بين "دونباس" و"القرم"

أ ش أ

وصفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، تصريحات الرئيس الأوكرانى، بيترو بوروشينكو، حول اعتزام روسيا إقامة ممر بين "دونباس" و"شبه جزيرة القرم" ومحاولة الاستيلاء على "ماريوبول " و"برديانسك" بـ"العبث" ، وبأنها مجرد محاولة أخرى لإثارة التوترات.

جاء ذلك فى تصريج للمتحدث باسم "الكرملين " ديمتري بيسكوف ، بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، مشيرا إلى أن مثل هذه الادعاءات ستستمر في ظل اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وأكد أن ( موسكو ) لا تحاول الاستيلاء على أي شيء ، أو أن تقيم أي ممرات.. مشددا على أن هذه التصريحات لا أساس لها.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت فرض قانون الأحكام العرفية في عشر مناطق ، بعد أن احتجزت قوات الأمن الروسية ثلاثة سفن حربية أوكرانية وأغلقت "مضيق كيرتش" .