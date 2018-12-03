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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:47 م
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الكرملين ينفى اتهامات كييف بالتخطيط لإقامة ممر بين "دونباس" و"القرم"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:35 م
الكرملين ينفى اتهامات كييف بالتخطيط لإقامة ممر بين "دونباس" و"القرم" بيسكوف
أ ش أ
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وصفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، تصريحات الرئيس الأوكرانى، بيترو بوروشينكو، حول اعتزام روسيا إقامة ممر بين "دونباس" و"شبه جزيرة القرم" ومحاولة الاستيلاء على "ماريوبول " و"برديانسك" بـ"العبث" ، وبأنها مجرد محاولة أخرى لإثارة التوترات.
جاء ذلك فى تصريج للمتحدث باسم "الكرملين " ديمتري بيسكوف ، بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، مشيرا إلى أن مثل هذه الادعاءات ستستمر في ظل اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. 
وأكد أن ( موسكو ) لا تحاول الاستيلاء على أي شيء ، أو أن تقيم أي ممرات.. مشددا على أن هذه التصريحات لا أساس لها.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت فرض قانون الأحكام العرفية في عشر مناطق ، بعد أن احتجزت قوات الأمن الروسية ثلاثة سفن حربية أوكرانية وأغلقت "مضيق كيرتش" .


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