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الكرملين: بوتين وترامب أجريا حوارا مقتضبا على هامش قمة العشرين

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:34 م
الكرملين: بوتين وترامب أجريا حوارا مقتضبا على هامش قمة العشرين ديمترى بيسكوف
أ ش أ
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم /الإثنين/ بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يناقش مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب ، احتمال زيارته لواشنطن ، وذلك خلال لقائهما "الوجيز" على هامش قمة "مجموعة العشرين " التى استضافتها العاصمة الأرجنتينية ( بوينس آيرس ) مؤخرا. 
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - التى بثت النبأ - ، أن الرئيسين التقيا على هامش قمة دول "مجموعة العشرين ، وأجريا حوارا "مقتضبا" رغم إلغاء الاجتماع بينهما . 
وكان الرئيس الروسى قد أبلغ صحفيين عقب القمة ، أنه أجرى حوارا "مقتضبا " مع ترامب، حيث أجاب بإيجاز على تساؤلات الرئيس الأمريكى الخاصة بحادث احتجاز سفن أوكرانية فى مضيق "كيرتش" ؛ الذى يربط بين "البحر الأسود " و"بحر آزوف".


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