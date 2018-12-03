الكرملين: بوتين وترامب أجريا حوارا مقتضبا على هامش قمة العشرين

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم /الإثنين/ بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يناقش مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب ، احتمال زيارته لواشنطن ، وذلك خلال لقائهما "الوجيز" على هامش قمة "مجموعة العشرين " التى استضافتها العاصمة الأرجنتينية ( بوينس آيرس ) مؤخرا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - التى بثت النبأ - ، أن الرئيسين التقيا على هامش قمة دول "مجموعة العشرين ، وأجريا حوارا "مقتضبا" رغم إلغاء الاجتماع بينهما .

وكان الرئيس الروسى قد أبلغ صحفيين عقب القمة ، أنه أجرى حوارا "مقتضبا " مع ترامب، حيث أجاب بإيجاز على تساؤلات الرئيس الأمريكى الخاصة بحادث احتجاز سفن أوكرانية فى مضيق "كيرتش" ؛ الذى يربط بين "البحر الأسود " و"بحر آزوف".