القبض على 7 أشخاص تعدوا على خفير بالأسلحة لسرقة " كابل نحاس "

كتب إبراهيم أحمد

القى رجال المباحث بقسم شرطة السلام ، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بالتعدى على خفير بإحدى الشركات تحت الإنشاء بالقاهرة وسرقة كابل نحاسى تحت تهديد السلاح .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من كلٍ من"ربيع.ف.م"53 سنة خفير بإحدى الشركات للمشروعات السياحية ، مصاب و "مصطفى.ك.ع" 33 سنة مهندس بأنه أثناء تواجد الأول بالشركة ، فوجئ بثلاث أشخاص " غير معلومين له ، قاموا بالتعدى عليه بالضرب وسرقة كابل نحاس بطول 170 متر وهاتفه المحمول عقب تهديده بأسلحة نارية ثم لاذوا بالفرار بإستخدام إحدى السيارات.

و أسفرت التحريات ، أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "محمد.ح.ش" 38 سنة عاطل سابق اتهامه فى 20 قضية و "شريف.م.ا" 45 سنة عاطل سابق اتهامه فى 13 قضية و"ياسر.ح.ا" 32 سنة نجار سابق اتهامه فى 6 قضايا و"فوزى.م.ف" 34 سنة و"ياسر.ر.ع" 38 سنة سباك و"محمد.ص.ع" 32 سنة نجار و "محمد.ي.ع" 26 سنة سائق و عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهم وبحوزتهم المضبوطات التالية (عدد 2 سلاح نارى " بندقية خرطوش - فرد خرطوش عيارى 12مم - هاتف محمول"

و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى الكابل النحاسى المستولى عليه لدى "مصطفى.ه.ح" 21 سنة "تاجر خردة"، وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بإتلافه وإلقائه بالطريق العام ، كما تم بإرشادهم ضبط الأخير وبحوزته مبلغ مالى 26 ألف جنيه وبمواجهته إعترف بقيامه بالتصرف فى المضبوطات بالبيع لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى 55 ألف جنيه، قام بإقتسامه مع باقى المتهمين وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات البيع على متطلباتهم الشخصية و بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته كرها عنه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.