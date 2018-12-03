القبض على 4 متهمين اختطفوا شابا وتعدوا عليه بالضرب فى مدينة بدر

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على أربعة أشخاص بمدينة بدر بالقاهرة، لقيامهم باحتجاز أحد الأشخاص، والتعدى عليه بالضرب وإصابته، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحدهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بالقاهرة، قيام بعض الأشخاص باحتجاز أحد المواطنين داخل عقار تحت الإنشاء كائن بمنطقة ابنى بيتك، والتعدى عليه بالضرب وبالانتقال والفحص تم ضبط كل من "كرم.أ.م" 33 سنة، وشقيقه "خالد" 38 سنة عامل، و"عادل.م.ع" 40 سنة، و"محمود.ع.م" 28 سنة عامل.

كما تم ضبط بصحبتهم المجنى عليه "محمود.أ.إ" 27 سنة، به عدة إصابات بأماكن متفرقة ومكبل بسلاسل حديدية، وعثر بحوزتهم على (سلاح أبيض "مطواة" ، عصا خشبية)، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات.

وبمواجهة المتهمين بأقوال المجنى عليه أيدوها، وأقر المتهم الأول أنه منذ حوالى 3 أسابيع تقابل مع المجنى عليه وطالبه الأخير بإجراء مكالمة هاتفية من هاتفه المحمول إلا أنه غافله واستولى على الهاتف وفر هاربا، وفى وقت لاحق وحال سيره صحبة باقى المتهمين بمنطقة الجهاز بدائرة القسم مُستقلين إحدى السيارات قيادته شاهد المجنى عليه فاصطحبوه داخل السيارة كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" وتوجهوا به إلى العقار محل الضبط، وقاموا بتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم مُحدثين ما به من إصابات لإجباره على إعادة الهاتف المستولى عليه .

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، وبإعادة مناقشة المجنى عليه ومواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بتصرفه فى الهاتف المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.