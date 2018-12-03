القبض على منتحل صفة رجل شرطة بعد سرقته محاسب بالإكراه فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر، من القبض على أحد الأشخاص بمدينة نصر لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين عقب إنتحاله صفة أحد رجال الشرطة و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بلاغا من "خضر.أ.ع"محاسب بأنه حال سيره بدائرة القسم، استوقفه شخص يستقل دراجة نارية، وقام بتفتيشه والاستيلاء منه على (مبلغ مالى 5000 جنيه، 2 هاتف محمول) عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة ولاذ بالفرار.

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "وليد.ع.ر" 42 سنة ، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق إتهامه فى 15 قضية آخرهم سرقة و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته (2 كارنية إثبات شخصية- طبنجة صوت و10 طلقات لذات العيار- جهاز يشبه أحد الأجهزة الخاصة برجال المرور.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وإقر بحيازته للمضبوطات، كما إعترف بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط عدد من الهواتف المحمولة المستولى عليها، ومبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب"، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.