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القبض على فرد أمن ونقاش لسرقتهما 6 شاشات من مقهى بمدينة نصر

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:07 م
القبض على فرد أمن ونقاش لسرقتهما 6 شاشات من مقهى بمدينة نصر سرقة شاشات - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على شخصين لقيامهما بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل أحد المقاهى بمدينة نصر أول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من مدير أحد المقاهى، باكتشافه سرقة (6 شاشات عرض، جهاز DVR ، ريسيفر، راوتر) من داخل المقهى محل عمله.

وكشفت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "إبراهيم.م.ع" 26 سنة، فرد أمن بالمقهى محل الواقعة، "خليل.هـ.أ" 28 سنة، نقاش، سبق إتهامه فى قضية "مقاومة سلطات".

وعلى الفور تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ولطبيعة عمله بالمقهى خطط لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى، وتمكنا من دخول المقهى من خلال إحدى نوافذه والإستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثانى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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