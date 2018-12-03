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القاهرة تشن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الأسبوع المقبل

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:00 ص
القاهرة تشن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الأسبوع المقبل إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية الزراعة بالقاهرة، والشرطة، لشن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بحى المرج ومدينة السلام، ضمن موجة الإزالات التى تنفذها وزارة الزراعة.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن أحياء المرج والسلام هما التى يتواجد بهما أراض زراعية بالعاصمة، وتم حصر التعديات لتنفيذ إزالتها الأسبوع المقبل.

 

يذكر أن وزارة الزراعة تنفذ الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأرضى الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث وجه رئيس الوزراء المحافظين بتوفير كل أوجه الدعم للحملات التى تنفذها الوزارة.

 


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