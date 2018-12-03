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"العمل السعودية": عدم جواز توقيع العامل اتفاق مع الكفيل يخالف أحكام القانون

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:21 ص
"العمل السعودية": عدم جواز توقيع العامل اتفاق مع الكفيل يخالف أحكام القانون محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أكدت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، عدم جواز إجبار العامل على توقيع اتفاق بينه وبين صاحب العمل يخالف أحكام نظام العمل بالمملكة والخاص بفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والحد الأقصى لساعات العمل والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وكذلك إصابات العمل والتعويض عنها، ويسرى ذلك على جميع العمالة المتعاقدة، سواء بعقد سنوى أو موسمى أو مؤقت.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، من المستشار العمالى عثمان رمضان، مشدد على عدم جواز إجبار العامل على توقيع اتفاق بينه وبين صاحب العمل يخالف أحكام هذا النظام فى أثناء سريان العقد، ما لم يكن يحقق فائدة أكثر للعامل.

 

 

 


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