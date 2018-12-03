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"الشباب ودوره فى حماية البيئة" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:21 م
"الشباب ودوره فى حماية البيئة" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى
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نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان و بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة  ندوة بعنوان :" الشباب ودوره في حماية البيئة "تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامع حلوان.

وأكد الدكتور ماجد نجم، أهمية الحد من تلوث الهواء و التدخين في الأماكن المغلقة، فالمحافظة على البيئة التي نعيش فيها من اهم مظاهر تقدم الامم، لذا يجب أن يكون هناك توعية بأهمية نظافة الهواء و الماء و البيئة المحيطة بنا .

وأوضحت الدكتورة سناء حجازى،  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن موضوع البيئة هو موضوع سلوكى فسوء استخدام البيئة المحيطة يؤثر على صحة الإنسان بالسلب  ويسبب الأمراض الصدرية التى لا حصر لها، مضيفة أن حرق قش الأرز يتسبب فى حدوث السحابة السوداء، فالبيئة ليست فقط مياه وهواء إنما هى كل ما يحيط بالإنسان .

وعلى الجانب الآخر، نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام المؤتمر السنوي الأول للتدريب بعنوان: "تطوير منظومة التدريب الميداني للخدمة الإجتماعية في ضوء رؤية مصر 2030 ".

وأشار نجم، إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتعليم في مصر 2030 والتي ترتكز على التدريب بجودة عالة دون تمييز من خلال نظام مؤسسي متكامل ومستدام ومرن، بحيث يكون المتعلم قادر على التفكير فنياً وتكنولوجياً ، وهو يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة بشكل مستنير ومبدع  يحترم الاختلاف ، فخور بتاريخ بلده وشغوف لبناء مستقبلها.

 

 


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جامعة حلوان

ماجد نجم

كلية الخدمة الاجتماعية




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