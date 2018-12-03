التعليم تعلن آلية عقد الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التجهيز لامتحانات الصف الأول الثانوى، التى تعقد بشكل تجريبى للطلاب لتدريبهم على النظام الجديد.

وأكدت الوزارة فى خطابها أن الامتحان التجريبى ينطلق الأحد 13 يناير المقبل وحتى الخميس 24 من نفس الشهر طبقا للجدول النهائى الذى تم الإعلان عنه بشكل رسمى، موضحة أنه لن يتم احتساب أى من نتائج هذا الامتحان ضمن نتيجة الطالب فى امتحانات نهاية العام الدراسى.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم احتساب النتيجة النهائية لدرجات الطالب فى الصف الأول الثانوى العام الدراسى الحالى، فى ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما نهاية الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أنه تم تكليف مدير عام التعليم العام بكل مديرية تعليمية باستلام الامتحانات من المركز القومى للامتحانات الخميس 6 ديسمبر 2018، مؤكدة أنه سيتم عقد امتحانات طلاب الثانوى العام المقيدين على نظام الدمج أسوة بما هو متبع فى الأعوام السابقة، مشددة على أن الأسئلة بالنسبة لامتحانات أولى ثانوى ستكون مدمجة مع أوراق الإجابة، وأنه ستراعى كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال أعمال الطباعة.

