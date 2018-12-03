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التضامن : انتظام صرف معاشات ديسمبر لليوم الثالث

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:04 م
التضامن : انتظام صرف معاشات ديسمبر لليوم الثالث غادة والى وزرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تتابع  غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر فى يومها الثالث على التوالى  واطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الالى  التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها .

 

وأشار تقرير  غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة  عمليات الصرف على مدار ساعات اليوم إلى انتظام عمليات الصرف حيث بلغ اجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة  من مساء اليوم الثالث من ديسمبر إلى مليون و67 الف  عملية صرف باجمالى  مليار و370  مليون جنيها ، وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 655  ألف حالة بقيمة إجمالية 727  مليون جنيه وتم تسجيل 412 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة وقامت بصرف  643  مليون جنيه .

 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى  باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ  مع العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .

 

 


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