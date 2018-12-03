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التحالف العربى يعلن إخلاء 50 جريحا حوثيا لتلقى العلاج فى مسقط

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:03 م
التحالف العربى يعلن إخلاء 50 جريحا حوثيا لتلقى العلاج فى مسقط تركى المالكى
كتب سمير حسنى
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قال العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن التحالف يشارك في محاربة تنظيم القاعدة وداعش في اليمن، معلنا إنقاذ 102 من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وإعادة تأهيلهم.

واتهم المالكى، فى مؤتمر صحفى، ميليشيا الحوثى بتعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، مؤكدا خلو الميناء من السفن منذ 3 أيام.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربى، أن قوات التحالف قدمت تسهيلات لإخلاء 50 جريحا من الحوثيين لتلقى العلاج جوا فى مسقط، لأسباب إنسانية، مشيرا إلى الاجتماع الذى عقد للجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن، والاتفاق على دعم الاقتصاد اليمني.

 


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التحالف العربى

اليمن

الحوثى




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