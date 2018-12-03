البابا تواضروس يستقبل الأنبا هدرا بعد رحلة علاجية ويلتقى طلاب الجامعة الأمريكية

كتب وائل ربيعى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس اطمأن على سلامة نيافة الأنبا هدرا بعد عمليتى تغيير مفصلى الركبة التى أجراها مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية طلاب الجامعة الأمريكية بمصر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – فى تصريح له اليوم – إن قداسة البابا رحب بالطلاب ودار بينهم حديث ودي حول عدد من الموضوعات، مؤكدا على دور الشباب في بناء المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس ألقى على الطلاب محاضرة وأجاب على أسئلتهم، والتقط معهم بعض الصور التذكارية.



