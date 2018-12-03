video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يستقبل الأنبا هدرا بعد رحلة علاجية ويلتقى طلاب الجامعة الأمريكية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:51 م
البابا تواضروس يستقبل الأنبا هدرا بعد رحلة علاجية ويلتقى طلاب الجامعة الأمريكية أثناء استقبال البابا تواضروس للأنبا هدرا مطران أسوان
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.
 
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس اطمأن على سلامة نيافة الأنبا هدرا بعد عمليتى تغيير مفصلى الركبة التى أجراها مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية طلاب الجامعة الأمريكية بمصر.
 
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – فى تصريح له اليوم – إن قداسة البابا رحب بالطلاب ودار بينهم حديث ودي حول عدد من الموضوعات، مؤكدا على دور الشباب في بناء المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
 
وأضاف أن قداسة البابا تواضروس ألقى على الطلاب محاضرة وأجاب على أسئلتهم، والتقط معهم بعض الصور التذكارية.
 
1
 

2
 

 

4
 
5
 

 

6
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يستقبل طلاب المعهد المسكونى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

البابا تواضروس يستقبل وفد كورى جنوبى يزور مسار العائلة المقدسة فى مصر

البابا تواضروس

طلاب الجامعة الامريكية

المقر البابوى

الانبا هدرا

الولايات المتحدة الامريكية




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة