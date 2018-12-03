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الاحتفال بزفاف جماعى لــ64 عريسا وعروسة اليوم بمركز تمكين المرأة بطور سيناء

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:00 ص
الاحتفال بزفاف جماعى لــ64 عريسا وعروسة اليوم بمركز تمكين المرأة بطور سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم اليوم الاثنين الاحتفال بالزفاف الجماعى لـ64 عريسا وعروسة من الأيتام وغير قادرين بمركز دعم المرأة بطور سيناء، بتعاون جمعية خيرية ومديرية التضامن الاجتماعى ومحافظة جنوب سيناء.

وأشار المحافظ فى تصريحات له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بيم مديرية التضامن الاجتماعى ومركز دعم المرأة واحدى الشركات الكبرى المنحة الأجهزة الكهربائية.

ومن جانبها، قالت أميمة إبراهيم، مدير مركز دعم المرأة، إنه سيتم تنظيم غدا احتفالية زفاف جماعى بجنوب سيناء لعدد 64 عروسة، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة ومنحة 6 أجهزة منزلية لكل عروس من كبرى الشركات المصرية فى الأجهزة الكهربائية وبتنسيق مع جمعية خيرية لدعم المرأة التابع لديوان عام محافظة جنوب سيناء والتنظيم مع إدارة المرأة والأسرة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة والزفاف يشمل العرائس اللاتى تم ترشيحها واختيارها من مختلف مدن المحافظة وتجمعاتها.

وأكدت مدير مركز دعم المرأة دعم المحافظ ورعايته الدائمة للمرأة على أرض المحافظة ودعمه الدائم لها كما نشكر كل من ساهم فى الاعداد والتنظيم لهذا الحفل على الجهد الذى تم بذله من أجل وصول الهدايا الداعمة لكل عروس استحقت هذه المنحة الكريمة.


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