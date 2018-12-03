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الأسطول الروسى فى البحر الأسود يختبر أنظمة صاروخية فى القرم

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:34 م
الأسطول الروسى فى البحر الأسود يختبر أنظمة صاروخية فى القرم البحرية الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أعلن أسطول البحر الأسود الروسى، اليوم الاثنين، أنه تم اختبار نظام الصواريخ الساحلية المضادة للسفن "بال وباستشون" لضرب أهداف بحرية متصورة فى شبه جزيرة القرم.

وقال الأسطول- فى بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "إن جنود منظومة الصواريخ الساحلية المضادة للسفن التابعة لسفن أسطول البحر الأسود بالاشتراك مع نظم الاستطلاع الساحلى المحمول، نفذوا تدريبات مخططا لها فى ميادين إطلاق الصواريخ فى شبه جزيرة القرم لصقل المهارات العملية لتوجيه ضربات صاروخية محاكية".

 


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