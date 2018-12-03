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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:41 م
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اغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:39 م
اغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية ميناء نوبيع
أ ش أ:
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 32 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 امتار والضغط 1007 ميللى بار وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
 
وقال اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الاحمر في بيان اعلامي انه شدد على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الارواح والممتلكات العامة والخاصة. 
 
 

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