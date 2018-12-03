ارتفاع طفيف فى أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الاثنين بالعبور 3-12-2018

كتبت - أسماء أمين

شهدت اسعار السمك البلطى والبورى ارتفاعا طفيفا طبقا لأخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم الاثنين 3 ديسمبر ، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -22 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 - 35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح ما بين 34 - 40جنيها للكيلو.

وتراجع سعر سمك المكرونة السويسى ليصل ما بين 50-66 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 360 - 420 جنيه، ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 260 - 320 جنيها ، وبلغ سعر البورى 34-38 جنيها